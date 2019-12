RIETI - Conto alla rovescia per il Natale cittadino. Con la festività ormai alle porte, con i calendari dell’Avvento che scandiscono i tempi religiosi, si sistemano gli ultimi dettagli per l’aspetto più pagano del Natale, dagli addobbi ai nuovi “temporary shop”, passando per un fitto calendario di eventi. «Tutto sarà pronto per l’8 dicembre, come da tradizione», assicura il vice sindaco e assessore alle Attività produttive, Daniele Sinibaldi.



«Ripeteremo l’illuminazione in centro – spiega Sinibaldi – e si è appena chiusa la gara per le luminarie. I costi saranno sostenuti dal Comune e replicheremo la coreografia del cielo stellato».



