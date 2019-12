GLI INCONTRI

RIETI - Parte il Natale del Centro Famiglie Velino. Appuntamenti il 10 dicembre a Borgo Velino, il 18 dicembre ad Accumoli e il 20 dicembre a PostaIl Centro Famiglie Velino, progetto promosso dalla VI Comunità montana del Velino e dalla Regione Lazio, festeggia l’arrivo delle festività natalizie con incontri per tutte le generazioni. In collaborazione con le associazioni della Valle del Velino, verranno realizzate attività con lo scopo di mettere a confronto memorie e usanze, di oggi e di ieri, e costruire un fil rouge tra i bambini del passato e del presente. Tre gli incontri previsti: bassa, media e alta valle.Si comincia martedì 10 dicembre a Borgovelino, dalle 17.30 presso la stanza del catechismo adiacente la scuola dell’infanzia, con un laboratorio creativo per bambini fino ai 99 anni, realizzato dagli operatori di Prossimità Onlus in collaborazione con il centro sociale “Noi… insieme Aps” e la parrocchia San Matteo Apostolo di Borgovelino.Mercoledì 18 dicembre è la volta di Accumoli, con le attività realizzate in collaborazione con il Centro diurno polivalente, mentre venerdì 20 dicembre l’appuntamento è al Centro Famiglie Velino di Posta, con la partecipazione della Proloco e del Centro Anziani.Per ulteriori informazioni, si può contattare il Centro ai numeri 0746.814803 – 370.3719214, oppure all’indirizzo centrofamiglie@gmail.com e alla pagina facebook: Centro Famiglie Velino.