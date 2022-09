Nasce l'Academy della Nuova Rieti Calcio. Dionisi: «Importante monitorare il territorio»

RIETI - La Nuova Rieti Calcio ha la sua Academy: collaborazione con i club del territorio per valorizzare i giovani.

La Nuova Rieti Calcio basa il suo lavoro sui giovani. Come noto, prima ancora di mettere in piedi la prima squadra, il club amarantoceleste ha pensato a gettare le basi per avere un solido futuro con scuola calcio e settore giovanile. Per questo motivo nasce il progetto Nuova Rieti Calcio Academy.



Ideato dal direttore sportivo e responsabile del settore giovanile della Nuova Rieti Calcio Eusebio Dionisi, il progetto è gestito dal responsabile Academy Daniele Monaco, supportato a sua volta da Stefano Valentini, il quale insieme a Dionisi guida le giovanili amarantocelesti.



«Il progetto Academy nasce per supportare le società nel nostro territorio sotto l'aspetto tecnico, organizzativo e gestionale – spiega Eusebio Dionisi – e questo è utile per monitorare ragazzi e bambini su tutto il territorio reatino. Non solo un monitoraggio all’interno società che fanno parte dell’Academy, ma anche quelle con cui le stesse società affiliate entrano in contatto quotidianamente, soprattutto per motivi geografici. L’obiettivo resta quello principale, cuore del progetto Nuova Rieti Calcio: formare una prima squadra e un settore giovanile di prestigio, con tanti ragazzi di Rieti e della provincia».



Le società che, per ora, sono state inserite hanno anche un ruolo “logistico”, per poter monitorare da subito, da nord a sud, il Reatino: «Sono Leonessa, Borgorose, Poggio San Lorenzo. Un bacino pronto ad ampliarsi. Anche sulla città. Puntiamo a creare un rapporto di collaborazione sul territorio limitrofo, ma anche regionale e nazionale, individuando società di alto profilo sia dal punto di vista sportivo che da quello etico-morale. Non possiamo permettere che i nostri giovani calciatori, di tutte le età, lascino Rieti per giocare. Sono la nostra ricchezza, da valorizzare e apprezzare. E noi vogliamo mettere tutto ciò a sistema grazie all’aiuto di tante società sorelle» conclude Eusebio Dionisi.