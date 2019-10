RIETI - Salta la prima panchina in serie A2, si tratta di Gianluca Lulli, che paga a caro prezzo la sconfitta del PalaSojourner contro la Zeus Npc, per 79-62.



Fatali per l'ex capitano della Tercas Teramo le sconfitte con Latina e Rieti, condite da due prestazioni al di sotto delle aspettative che hanno costretto la società a fare un passo indietro proprio sul tecnico, alla guida dei campani dalla scorsa stagione.



Per la sfida interna contro la Junior Casale, la Gevi sarà guidata da coach Cavaliere, che tenterà di risollevare le sorti di una formazione costruita con l'obiettivo di alta classifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA