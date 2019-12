COSI' IN CAMPO

Gevi Napoli

Zeus Npc Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, I DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Prima di ritorno per Zeus Npc, che sarà di scena al PalaBarbuto di Napoli, contro i padroni di casa della Gevi. Impegno ostico e da approcciare nel modo migliore quello contro i partenopei, reduci da 4 sconfitte consecutive, hanno l'obbligo di vincere per tenersi lontano dalla zona retrocessione.Occhi puntati su Terrence Roderick, l'asso americano è finito sotto la lente d'ingrandimento dopo le ultime deludenti uscite, può accendersi da un momento all'altro e proprio per questo che coach Rossi ha chiesto massima concentrazione. Ma Napoli non è solo T-Rod: in area c'è Sherrod, tra gli italiani i validi Chessa, Monaldi e Sandri, sono tutti giocatori di grande esperienza nella categoria.La Npc invece proverà a dare continuità alla bella prova interna disputata contro Casale, ma anche Rossi ha sottolineato le insidie che una gara come quella di Napoli può nascondere, soprattutto a livello morale e di pressione per gli azzurri.Non dovranno deludere capitan Vildera e Stefanelli, nell'ultimo turno il centro padovano si è finalmente sbloccato, tornando ai suoi livelli, assieme al toscano sono due fattori determinanti di questa formazione. Partita dal sapore particolare per coach Rossi, il tecnico partenopeo sfiderà la squadra della sua città, finora sempre battuta negli ultimi tre precedenti. Tra le file di Napoli, c'è Spizzichini, in maglia Npc nella stagione 2014/15.Alessandro Rossi presenta così la sfida:«La partita si presenta difficile per le condizioni in cui ci arriva Napoli, 4 sconfitte pesano per loro, quindi avranno tanta voglia di riscatto davanti al proprio pubblico. Se a questo aggiungiamo il loro talento le cose si complicano: Napoli è partita con ambizioni importanti e sta attraversando un periodo di alti e bassi, come un po' tutti in questo girone d'andata. Ci sono giocatori di gran talento che possono vincere le partite in qualsiasi momento e contro qualsiasi squadra, noi dovremmo cercare di consolidarci, cercando di ripartire in questo girone di ritorno da quello che ci ha insegnato l'andata. Mi aspetto una squadra coraggiosa, motivata e determinata a provare a fare una grande partita, qualche volta ci è riuscito fuori casa, speriamo di riuscirci domenica, anche se oggettivamente affrontiamo una delle squadre almeno roster alla mano, più forti del campionato».Pino Sacripanti, così sulla sfida: «Arriviamo da quattro sconfitte dopo una serie di belle vittorie, quindi non sarà facile a livello di morale e pressione. Inoltre affrontiamo una delle formazioni più in forma: Rieti è una squadra molto fisica, che difende di corpo. Ha trovato equilibrio e mi sembra piena di giocatori messi al posto giusto, quindi mi aspetto una partita dura e di solidità. Dovremo essere bravi a giocare di squadra e a coinvolgerci».: 00 Mastellari, 4 Guarino, 8 Roderick, 9 Klacar, 10 Chessa, 11 Dincic, 12 Sandri, 32 Monaldi, 34 Spizzichini, 35 Sherrod. All. Sacripanti: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi: Bartolomeo (Br), Longobucco (Rm) e Mottola (Ta)Treviglio - TrapaniTortona - Ebk RomaBiella - TorinoCasale - AgrigentoOrlandina - LatinaScafati - BergamoBiella 20Agrigento e Torino 18Casale e Treviglio 16Rieti, Tortona e Latina 14Scafati e Trapani 12Napoli 10Ebk Roma 8Orlandina 6Bergamo 4