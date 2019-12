© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Chiuso il girone d'andata a 14 punti e già tempo di tornare in campo per la compagine di Rossi, attesa dal confronto del PalaBarbuto contro la Gevi Napoli, compagine che occupa la undicesima posizione e con 10 punti al giro di boa. Per la formazione partenopea è crisi nera: reduce da quattro sconfitte consecutive, va a caccia di una vittoria, per evitare di sprofondare nei bassi fondi della classifica. All'andata terminò 79-62, con coach Lulli esonerato per far posto a Pino Sacripanti, sulle panchina della massima serie ininterrottamente per 19 stagioni, che sta tentando di risollevare le sorti dei campani.Le ultime deludenti prestazioni hanno indotto la società ad un ritorno sul mercato: da Montegranaro è giunto Mastellari, si valutano anche i lunghi Wojciechowski e Luca Severini da Treviso, da valutare la posizione di Roderick: l'asso americano è sotto esame, preso in estate come punta di diamante di una campagna acquisti imporatante, è stato spesso dannoso nelle ultime uscite e Sacripanti da lui si aspetta un cambio di passo. L'ex Bergamo è l'uomo di maggior talento tra i suoi: 17.5 punti di media realizzati finora per T-Rod, ottimo assist man ma che a Napoli sta pagando anche le troppe palle perse, 5.6 a partita.L’altro americano è Sherrod, tra i migliori rimbazisti del torneo, mentre tra il gruppo degli italiani spiccano il playmaker Monaldi, Chessa e l’ex Rieti Spizzichini, gli unici a salvarsi nella sconfitta contro l’Ebk Roma. Completano il roster l’ex Virtus Sandri, il play di scorta Guarino e gli under Dincic e Klacar.