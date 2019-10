Ultimo aggiornamento: 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dieci giorni più tardi rispetto al previsto, ma le intenzioni di Rieti e Napoli sono le stesse: mettere in cassaforte la prima vittoria domani, 16 ottobre, al PalaSojourner alle 21. Se la Zeus Npc vorrà ben figurare di fronte al proprio pubblico, anche nelle file di Napoli c’è tanta voglia di riscatto, coach Lulli si aspetta passi in avanti dai suoi dopo il ko all’esordio contro Latina.Le potenzialità e i punti di forza tra le file dei partenopei di certo non mancano, il mercato estivo dopo l’acquisizione del titolo di Legnano ha portato giocatori di assoluto valore per la categoria. Gli occhi puntati saranno tutti per Terrence Roderick, l’ex stella di Agropoli e Bergamo, apprezzatissimo dal pubblico reatino, si è aggregato in ritardo durante la preparazione e ha condito il suo debutto con 11 punti e 7 assist, numeri normalissimi per uno come lui, in grado da sempre di spaccare le partite e trascinare i compagni.Normale che le attenzioni di Rossi siano rivolte proprio su Roderick, ma guai a sottovalutare i suoi compagni: è già apparso in ottima forma Brandon Sherrod, l’ex Scafati e Roseto, contro Latina ha chiuso con 18 punti, al suo fianco agirà una vecchia conoscenza della Npc, Stefano Spizzichini, protagonista del salto dalla B in A2, conserva un grande ricordo dell’esperienza reatina e anche questa volta la tifoseria è pronta ad attribuirgli un caloroso applauso.Completano il quintetto partenopeo il regista Diego Monaldi, sceso dalla serie A per ricoprire un ruolo chiave a Napoli e Daniele Sandri, reduce dalla promozione con la Virtus Roma, da dove è giunto anche Massimo Chessa, ultimo arrivato dal mercato. Tutto da scoprire l’impatto degli altri uomini della panchina, Milani, gli under Dincic e Milosevic c’erano anche lo scorso anno in B, l’esperto Guarino si alternerà con Chessa, come cambio dei lunghi c’è Spera, volto nuovo.