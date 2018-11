IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 25 NOVEMBRE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Calano gli introiti dalle multe – a fronte dei 3 milioni iscritti nel bilancio di previsione, a fine anno non entreranno più di 2 milioni e 200 mila euro – e per laMunicipale arrivano tagli da 800 mila euro. Azzerato il capitolo dei vigili stagionali da 173 mila euro – l’assessore Oreste De Santis diceva d’altronde che i giovani assunti si sarebbero ripagati con le multe pagate dagli stessi genitori! – i tagli sono drastici e colpiscono varie voci.Un drastico ridimensionamento degli interventi di cura e miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale ma anche delle politiche per la sicurezza cittadina.L’ex sindaco Petrangeli attacca: «Il calo di introiti dalle multe rischia di essere strutturale: le multe della Municipale, che piaccia o no, sono per i Comuni l’unica vera leva fiscale e qui si rischia un ulteriore irrigidimento del bilancio comunale anche per il 2019 e nel 2020».