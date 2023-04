Rieti, controlli dei carabinieri: multe e patenti ritirate

RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto continuano ad effettuare servizi straordinari di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere i cosiddetti reati “predatori” e svolgere un’attenta vigilanza lungo le principali arterie viarie.Nell’ultimo fine settimana, nei comuni di Fara in Sabina, Poggio Nativo, Scandriglia e Collevecchio è stato disposto, infatti, l’impiego di ulteriori pattuglie al fine di rafforzare gli ordinari dispositivi preventivi delle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti.Sono stati complessivamente effettuati 9 posti di controllo lungo le arterie stradali, in particolare lungo la SS 4 Salaria e la SR 657 Sabina, nel corso dei quali sono state identificate 97 persone e controllati 85 veicoli, nonché elevati 4 verbali per infrazioni al Codice della Strada, con il ritiro di 2 patenti di guida.Due le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti: il primo, sottoposto ad esame etilometrico durante un controllo effettuato sulla SR 657 Sabina, è risultato alla guida in stato di ebbrezza, e il secondo, trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente, ha rifiutato di sottoporsi alle analisi per accertare se avesse fatto uso dello stupefacente.Per entrambi, i militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente e all’affidamento dei veicoli a terzi.Ulteriori servizi verranno predisposti nelle prossime settimane in tutto il territorio della compagnia di Poggio Mirteto.I Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto continuano ad effettuare servizi straordinari di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere i cosiddetti reati “predatori” e svolgere un’attenta vigilanza lungo le principali arterie viarie.Nell’ultimo fine settimana, nei comuni di Fara in Sabina, Poggio Nativo, Scandriglia e Collevecchio è stato disposto, infatti, l’impiego di ulteriori pattuglie al fine di rafforzare gli ordinari dispositivi preventivi delle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti.Sono stati complessivamente effettuati 9 posti di controllo lungo le arterie stradali, in particolare lungo la SS 4 Salaria e la SR 657 Sabina, nel corso dei quali sono state identificate 97 persone e controllati 85 veicoli, nonché elevati 4 verbali per infrazioni al Codice della Strada, con il ritiro di 2 patenti di guida.Due le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti: il primo, sottoposto ad esame etilometrico durante un controllo effettuato sulla SR 657 Sabina, è risultato alla guida in stato di ebbrezza, e il secondo, trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente, ha rifiutato di sottoporsi alle analisi per accertare se avesse fatto uso dello stupefacente.Per entrambi, i militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente e all’affidamento dei veicoli a terzi.Ulteriori servizi verranno predisposti nelle prossime settimane in tutto il territorio della compagnia di Poggio Mirteto.