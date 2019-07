© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si candida ad essere uno dei titoli più attesi del 2020 I migliori anni, film di Gabriele Muccino, che ha scelto Rieti e il meraviglioso teatro Flavio Vespasiano per girare alcune scene. Oggi il casting chiuso, attraverso il quale la produzione ha messo insieme una cinquantina di uomini e donne di età compresa tra i 40 e i 70 anni. L’ambientazione è d’élite: volti borghesi, il contesto è quello del teatro dell’opera e si cercavano persone adulte. Tra i protagonisti la cantante Emma, al suo esordio come attrice. Lei però non sarà a Rieti, ha già girato tutte le scene che la vedono impegnata sul set.Si attendono invece Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Nicoletta Romanoff.A Rieti saranno girate alcune scene del film, che arriverà al cinema dal 13 febbraio del 2020.Il casting non è stato curato dal Comune di Rieti che però, come spiega l’assessore alla cultura Gianfranco Formichetti, ben volentieri ha messo a disposizione il teatro Flavio Vespasiano. “Un altro grande regista ha scelto Rieti – commenta soddisfatto Formichetti – Sono ben lieto che il nostro teatro torni a presentarsi nelle sale cinematografiche”.I migliori anni è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni. Dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Nelle note di produzione il film viene definito "Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti".