RIETI - Una lunga operazione di soccorso per il recupero di una mucca precipitata lungo un burrone nell'Amatriciano. Recupero per cui si è reso necessario l'intervento di un elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato da Ciampino poi rinviato a causa del sopraggiungere del tramonto trattandosi di operazioni che avrebbero richiesto del tempo.



A cadere nel burrone anche un altro bovino morto però a seguito dei traumi riportati nella caduta. Sul luogo - a quota 1.700 metri in località Cima Lepri - sono intervenute da terra due squadre di vigili del fuoco: una del distaccamento di Posta e una partita dal presidio di Amatrice che hanno raggiunto il dirupo.



Considerato poi l'orario e le buone condizioni dell'animale si procederà presumibilmente domani al recupero.