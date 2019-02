© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Movimento per la vita organizza un incontro, in programma sabato 23 febbraio alle 9.30 nell’aula magna del Polo Universitario Sabina Universitas, in occasione del 32° Premio Internazionale Alessio Solinas, concorso europeo rivolto agli studenti e incentrato sul tema “Avrò cura di te. Il modello della maternità”.«Pur non essendo aperto al pubblico – spiega la responsabile della sezione reatina Maria Laura Petrongari – L’incontro è rivolto ad insegnanti, educatori, e rappresentanze di associazioni solidali impegnate in vari campi nella promozione e testimonianza di valori fondamentali, diritti umani, diritti soggettivi della persona per il bene comune e la pace, primo fra tutti l’irrinunciabile diritto alla vita».Interverranno monsignor Luigi Aquilini, Pro Vicario Generale della Diocesi di Rieti, che relazionerà sui valori della vita e dell’accoglienza dell’altro, Arturo Bongiovanni, vice presidente della Federazione Regionale del Lazio del Movimento per la Vita e Alberto Virgolino, ginecologo, che offrirà un punto di vista sul diritto alla cura del concepito.Da trentadue anni il Movimento per la vita propone il concorso nelle scuole medie superiori e nelle università di tutta Italia: i cambiamenti principali del concorso di quest’anno riguardano la natura dei premi e la diversificazione della proposta tra gli studenti che frequentano il triennio delle scuole superiori e gli studenti universitari.I partecipanti di entrambi le categorie potranno affrontare il tema proposto secondo diverse modalità, nell’ambito della scrittura, della produzione grafica e di elaborati multimediali; i premi invece risultano differenti per le due categorie. Il termine della consegna degli elaborati è fissato al 31 marzo 2019.Il tema proposto lancia una sfida per una riflessione, una analisi e per proposte che i ragazzi possono elaborare in libertà, sul bisogno della cura dell'altro. I giovani partecipanti potranno disegnare la società che vorrebbero fatta di valori familiari, etici, sociali e politici di ampio respiro, imprescindibili ed universali. In premio un viaggio presso le istituzioni europee e riconoscimenti anche locali. Il bando è su www.prolife.it .