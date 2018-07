di Giacomo Cavoli

RIETI - Un'intera giornata costata un anno di lavoro ma che, al quarto anno della "Moto Stars Night", organizzata dall'associazione sportiva Geko Adventures, punta a ricreare in città i fasti dei motoraduni che per dieci anni, dal 1992 al 2002, in quattro giorni riuscivano a far essere ospiti a Rieti oltre 1.500 centauri pronti ad esplorare il territorio a bordo delle due ruote.



L'EVENTO

La quarta edizione del motoraduno notturno in programma per sabato 21 luglio tra la Valle Santa, Leonessa e il Terminillo si presenta alla città in aula consiliare, guidata dalla presidente Rossella Dante e dal gruppo della Geko Adventures, salutata dal vicesindaco Daniele Sinibaldi: «Pensiamo che questo genere di iniziative possa attirare persone e soldi da poter far spendere sul nostro territorio - spiega Rossella Dante - Da tre anni abbiamo visto che i partecipanti sono entusiasti del nostro evento, quindi lo stiamo riproponendo in previsione di ampliarlo notevolmente in vista della prossima edizione. Il futuro di questa manifestazione sarà ingrandito e ci proietteremo in uno spazio più ampio perché, con un territorio come il nostro, abbiamo le potenzialità per farlo».



«Stiamo lavorando affinché questo evento possa essere inserito nel cartello delle iniziative del prossimo anno - commenta Sinibaldi - Si tratta di un'offerta importante che, da Rieti, può portare beneficio anche alle zone più periferiche della provincia».



Il via al Motoraduno alle 17.30 di sabato da via Malfatti, sede della Moto Dante, storico punto di riferimento cittadino per il mondo delle due ruote, cuore e mente della cavalcata notturna che coinvolgerà circa 200 motociclisti: dal nucleo industriale verso le strade della provincia, passando per la Piana, i saliscendi della Valle Santa, arrivando a Leonessa e, da lì, fino alla Vallonina, prima di giungere al Terminillo e tornare a Rieti in tarda serata.