RIETI - Daniele Rossi, presidente del Motoclub Valturano, ha conquistato nel fine settimana appena trascorso, il titolo di campione regionale Lazio nella categoria 450 Major. La gara, che si è svolta domenica a Cerveteri, ha rappresentato la conclusione della stagione agonistica del campionato Regionale Lazio Enduro 2019.“Dopo sette prove totali, corse anche fuori regione – commenta Rossi - mi sono laureato Campione regionale assoluto nella categoria 450Major. Una grandissima soddisfazione, che arriva dopo aver affrontato la gara con un terribile mal di schiena. A peggiorare la situazione ci si è messa la rottura della leva e dell'alberino del cambio durante la terza prova speciale fettucciata. Nonostante tutto ho chiuso la gara in terza posizione e ciò mi ha permesso di vincere il campionato grazie al distacco accumulato nelle gare precedenti”.Rossi, è più che soddisfatto del risultato ottenuto. “Avevo cominciato il campionato con l'intento di divertirmi, senza avere in mente questo bel traguardo, raggiunto e maturato gara dopo gara, dopo aver preso sempre più coraggio. Sono orgoglioso anche del risultato ottenuto come squadra di Motoclub, con il Valturano che ha chiuso in terza posizione. Un grazie a tutti i ragazzi, a chi ci supporta e crede in noi”.