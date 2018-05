di Giacomo Cavoli

RIETI - Il «Meeting della Solidarietà» del Moto Guzzi World Club regala il suo sostegno ad Amatrice. Si è conclusa la cerimonia che, all'interno dell'Area Food di Amatrice, ha visto protagonisti gli oltre 350 motociclisti del «Meeting della Solidarietà» ideato dal Moto Guzzi World Club - realtà internazionale che racchiude tutti i fan club presenti in Italia, legati dalla passione per lo storico marchio motociclistico italiano - protagonisti, fino a domani, all'interno del villaggio allestito in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti.



Guidati dal presidente del Moto Guzzi World Club Mario Arosio, dal vice presidente Massimo Vasquez - Giuliano e dal delegato reatino Omar Turi, i centauri italiani e stranieri sono partiti nel primo mattino da Rieti - accompagnati nel viaggio dalle staffette predisposte dai club motociclistici reatini - e sono arrivati ad Amatrice, per consegnare, a favore della nuova biblioteca, gli oltre 15mila euro raccolti grazie alle iscrizioni all'evento, alla vendita delle opere del pittore e scultore Ettore Gambioli (che ha inaugurato, nella sala mostre del comune di Rieti, la sua esposizione dedicata alle moto Guzzi) e ai fondi raccolti nel corso delle attività annuali svolte dai singoli Club Moto Guzzi in Italia.



Ad accoglierli, la consigliera comunale Mara Bulzoni (nella foto insieme al presidente del Moto Guzzi World Club, Mario Arosio) e il responsabile della biblioteca di Amatrice Sergio Serafini: il ricavato sarà destinato alla costruzione di una copertura esterna per la biblioteca inaugurata pochi giorni fa, oltre a dare vita al progetto letterario "Il racconto del nonno", nel quale i giovani di Amatrice racconteranno storie e tradizioni del paese, così da non mandarne dispersa la memoria storica.