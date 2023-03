Lutto nel mondo dell'imprenditoria reatina: è morto Sergio Pirone, aveva 91 anni

RIETI - L'imprenditoria reatina piange la morte di Sergio Pirone, che all'età di 91 anni è tornato alla casa del Padre.

Originario di Roma, per anni è stato un affermato dirigente dell'allora Texas Instruments per la quale lavorava sia nella sede reatina, che in quella di Dallas negli Stati Uniti d'America. Nel 1983, però, Sergio Pirone decise di mettersi in proprio e diede vita all'Enterprise, un'azienda che oltre a curare i montaggi superficiali e radiali di componentistica elettronica, col passare del tempo si è estesa anche ad altri settori, quali l'automotive e la costruzione di differenziali per quadri elettrici industriali, collaborando con aziende di grido come la Saeco, la De Longhi, Abb Sace e Bitron, tanto per citarne alcuni.



Pirone, affiancato dai figli Walter e Roberto, ha mantenuto l'azienda "col vento in poppa" (era uno dei suoi motti che coniava quando si festeggiavano gli anniversari di fondazione, ndr) fino al 2012, poi l'Enterprise ha vissuto la sua parabola discendente, passando da una liquidazione pilotata alla cessione alla Telecontrolli, ultimo capitolo prima della chiusura definitiva.



Il suo garbo, la sua sagacia e la sua lungimiranza lo hanno contraddistinto fino al giorno della sua morte, avvenuta il 17 febbraio scorso, per la quale aveva di fatto già dato mandato alla famiglia di non affiggere manifesti, di non celebrare il rito funebre e di poter essere cremato, per sua stessa volontà.

Anche a Santa Rufina, dove Pirone e la sua famiglia hanno vissuto per decenni, la notizia della morte dell'imprenditore ha suscitato emozione e commozione: tra di loro, infatti, in tanti nel corso dei 30 anni di vita dell'Enterprise lo hanno potuto conoscere e apprezzare e lavorarci fianco a fianco.