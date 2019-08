RIETI - Al termine di una giornata di indagini e raccolta di testimonianze, per la morte di Alberto D’Ubaldo è stato denunciato un uomo di origini nigeriane di 44 anni che lavorava con lui. Dovrà rispondere di omicidio colposo.



Alberto D’Ubaldo wtava svolgendo opere agricole in un terreno scosceso, , insieme ad altre persone tra cui il 44enne di origini nigeriane. L’uomo - H.I. le sue iniziali - regolarmente residente in Italia, è ora indagato per omicidio colposo per la violazione delle prescrizioni inerenti gli infortuni sul lavoro.



