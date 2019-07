RIETI - Luciano Porrazzini, pensionato di 77 anni di Cantalice, morì nel 2015 per un'infezione interna all'ospedale de Lellis, dopo essere stato visitato due volte al pronto socccorso e poi rimandato a casa.



Per questo caso tre medici dell'area chirurgica dell'ospedale reatino dovranno ora rispondere al processo di concorso in omicidio colposo.



