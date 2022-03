Terminillo, scivola durante una passeggiata e precipita in un pendio: morto escursionista romano

RIETI - Un escursionista ha perso la vita al Terminillo, precipitando in un lungo pendio nella zona di Monte Elefante. Le operazioni di recupero del corpo sono attualmente in corso.

Escursionista romano muore sul Terminillo

L'incidente è accaduto intorno alle 14. L'uomo era in compagnia di un amico e stavano facendo una passeggiata in una zona del Monte Elefante dove la neve era quasi del tutto assente. La coppia non sembra avesse un equipaggiamento particolarmente adatto, quando l'uomo è improvvisamente scivolato sull'erba, rotolando lungo un pendio per circa duecento metri, sbattendo più volte contro le rocce.

La caduta si è arrestata a ridosso della strada che dal Terminillo conduce a Micigliano. Sul posto gli uomini del Soccorso alpino, la Polizia di Stato della stazione del Terminillo e uomini dei vigili del fuoco. Non si conoscono al momento le generalità dell'uomo.

L'uomo deceduto aveva 42 anni ed era residente a Roma.