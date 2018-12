RIETI - Si terranno lunedì alle 14.30, presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Montopoli di Sabina, i funerali di Andrea Tipà. Il giovane, 18 anni compiuti a settembre, ha perso la vita a seguito dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il 21 dicembre.



Il ragazzo viaggiava lungo la via Colonnetta a bordo della sua Yaris blu quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del veicolo che è andato a scontrarsi contro un bus Cotral che percorreva la strada nel senso di marcia contrario. © RIPRODUZIONE RISERVATA