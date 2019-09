RIETI - «L'inciviltà e la maleducazione superano ogni limite: così il Cai di Amatrice ha commentato il gesto vandalico accaduto sui Monti della Laga. Alcuni ignoti infatti, hanno divelto un palo segnavia a bandierina, sul quale appunto erano affisse le tabelle con i sentieri. Addirittura una freccia segnaletica è stata spezzata in due.



Non è la prima volta che accadono questi spiacevoli gesti che oltre a danneggiare il territorio e la fruizione dei sentieri, vanificano ore ed ore di lavoro dei volontari della Sezione Cai di Amatrice impegnati a segnalare e mantenere in efficienza i sentieri che percorrono il territorio. Ultimo aggiornamento: 18:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA