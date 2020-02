DOMANI IL RIETI

RIETI - Il punto debole del Monopoli? Strano a dirsi, ma è il proprio stadio, quel "Marcello Veneziani" dove il segno 1 manca ormai da quasi 3 mesi. Dal 3-0 ottenuto il 1° dicembre contro la Virtus Francavilla ad oggi, infatti, il Monopoli tra le mura amiche ha "collezionato" 3 sconfitte - peraltro con formazioni di basso cabotaggio come Paganese, Avellino e Sicula - e due pareggi, lo 0-0 con la Ternana e il rocambolesco 2-2 col Bari. Meglio fuori che dentro la banda di Benne Scienza, che nonostante tutto resta la terza forza del campionato e punta ad un finale di stagione in ulteriore crescendo per poter pensare ad una post season di livello.Ma contro il Rieti, domani sera (ore 20,45 arbitro Scatena di Avezzano), Scienza ha deciso di dare una chance di riscatto ulteriore alla stessa formazione che domenica si è fatta sorprendere dalla Sicula Leonzio. Sarà sempre 3-5-2 l'atteggiamento tattico sul quale punteranno i pugliesi, con Antonino tra i pali, Rota, De Franco e Mercadante a presidiare la difesa, mentre a centrocampo Giorno rappresenterà il perno, Carriero e Tuttisanti le due mezzali, Tazzer (a destra) e Donnarumma (a sinistra) i due esterni. In attacco Jefferson e Fella. I tre punti al Monopoli potrebbero servire per accorciare pesantemente le distanze sui "cugini" del Bari, quest'ultimi impegnati al Liberati contro una Ternana ormai fuori dai giochi della promozione diretta, ma ancora in corsa per un piazzamento playoff di rilievo.