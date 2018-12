© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In gioco c’è il "Monopoli". Chi vincerà si porterà a casa un bel gruzzoletto di … punti. Quella di Giuseppe Scienza è una corazzata che sta facendo benissimo, ben nove risultati utili consecutivi, dieci considerando anche la Coppa Italia (quattro pareggi e sei vittorie). Sesto posto in solitaria con 25 punti (-2 di penalizzazione), in virtù di 7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.Una compagine molto in salute che fa della fase difensiva una delle armi migliori. Infatti con soli due gol subiti tra le proprie mura, in otto gare, è la difesa casalinga meno battuta di tutta la C (una media di 0,25 a partita); se si considerano le reti totali incassate, con 9 gol presi quella pugliese è la seconda miglior difesa di tutti i tre gironi di C (dietro solo alla Juve Stabia, 8, e alla pari con il Catanzaro). Segnale questo che nel girone del Rieti ci sono le migliori difese di tutto il campionato.Sono 17 invece le reti segnate dai biancoverdi (7 in casa e 10 in trasferta): miglior marcatore Doudou Mangni con 5 gol, seguito da Federico Gerardi (3), Ettore Mendicino e Matteo Montinaro (2), poi quattro giocatori con una marcatura a testa e un autogol.Nessuno squalificato, in diffida Federico Scoppa ed Enrico Zampa, i due "fari" del centrocampo. Per i biancoverdi sarà ancora assente il sammarinese, scuola Torino, Filippo Berardi, out da un paio di mesi per un problema al ginocchio.Nessun precedente tra le due compagini… Chissà che alla prima il Rieti non faccia un bello scherzetto per portarsi a casa l’intero gruzzoletto!