Martedì 22 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Ha rappresentato, per decenni, il luogo simbolo della ristorazione popolare, quella che non insegue le mode lanciate da chef stellati, e dove a decretare il successo è sempre stata la proposizione dei piatti tipici, con poche variazioni sul tema per non rompere il legame con le tradizioni della cucina reatina.

La storia. Il “Mondo Antico”, lo storico ristorante della Piana Reatina dove sono tanti i reatini di diverse generazioni che, almeno per una volta, si sono seduti ai suoi tavoli, è finito all’asta e le operazioni affidate dal giudice dell’esecuzione Roberto Colonnello all’avvocata Simona Alfredini, nominata custode giudiziaria dal tribunale, andranno avanti per ventiquattro mesi. Il primo tentativo esperito a luglio per vendere in via telematica il grande complesso di via Comunaletto al prezzo base di 727 mila euro, scontato per legge del 25 per cento rispetto al valore di stima iniziale stabilito dalla perizia vicino al milione, è andato a vuoto, e ora il nuovo appuntamento è stato fissato per ottobre, con l’offerta minima che i compratori dovranno presentare per aggiudicarsi i quattromila metri quadrati sui quali si sviluppa l’area del ristorante, scesa a 545 mila e 908 euro.

Un’esecuzione immobiliare avviata nel 2019, ma che non è la conseguenza di una sentenza di fallimento, bensì di altre dinamiche, e che comunque non vanno a ostacolare l’attività banchettistica che la stessa proprietà conduce con successo in un altro locale aperto nella Piana.

L'epilogo. Ma colpisce, e soprattutto incuriosisce, l’epilogo di un marchio imprenditoriale creato negli anni ‘70 da Piero Eleuteri e dalla moglie Augusta, quindi proseguita dalla figlia Federica, titolari sulla via Salaria del ristorante “Il Pavone” (sede attuale della centrale del servizio di emergenza 118), prima di trasferirsi nella Piana, capaci di dare corpo al primo, grande spazio, dove al piacere della cucina si abbinava l’intrattenimento musicale e il divertimento a costi accessibili, mix di successo che aveva fatto del “Mondo Antico” la location ideale per celebrare matrimoni e ogni altro evento che richiedesse una larga partecipazione di persone.

Poteva così accadere che nella stessa giornata i gestori fossero chiamati a servire centinaia di commensali invitati a cerimonie diverse, ma ospitati contemporaneamente nelle tre sale del ristorante.

Appuntamenti storici. Cucina e spettacolo che, negli anni, hanno funto da richiamo per centinaia di iniziative di tenore diverso, quali erano gli appuntamenti elettorali nei quali la politica pianificava programmi e candidature tra una fettuccina al ragù e una grigliata.

Accadde nel 2017, quando Antonio CicchettiAntonio Cicchetti organizzò la cena per lanciare la sua candidatura (risultata vincente) alle comunali, oppure, ancora prima, ospitando la neo parlamentare europea Alessandra Mussolini che proprio al Mondo Antico festeggiò il 19 giugno 2014 l’elezione a Strasburgo. Oppure, ospitando personaggi dello spettacolo, come avvenne per Alberto Fantini, considerato il bello del programma di Mediaset “Uomini e donne”, che richiamò centinaia di giovanissimi fino all’alba. Senza dimenticare che il “Mondo Antico” era stato scelto come sede permanente per gli incontri organizzati da associazioni e società sportive, a partire dall’Unione nazionale dei veterani dello Sport che in via Comunali ha ospitato molti campioni.

Uno su tutti da ricordare: Giuseppe Abbagnale, campione olimpico di canoa con il fratello Carmine. Una lunga lista, che richiama stagioni ormai lontane nel tempo.