Mondiali di kickboxing, gli atleti della Nazionale allenati a Rieti

RIETI - C’è un po’ di Rieti nei mondiali di Kickboxing di Jesolo, iniziati il 2 ottobre. Gli stage preparatori alla competizione internazionale per quattro atleti della Nazionale si sono tenuti presso la sede dell’Asd kickboxing Aloi di Rieti da dove Eleonora Sbardella e Riccardo Scarano sono partiti alla volta di Jesolo per il Wako junior e i colleghi Lavinia Casciotti e Lorenzo Orlando sono già stati convocati per l'Europeo senior che si disputerà a novembre in Turchia.

«Ringrazio la Federkombat per questa possibilità e Rieti per averci ospitato – dichiara Eleonora Sbardella - Il mondiale è un evento molto importante con tremila incontri e per me difendere i nostri colori è un emozione grandissima».

Tutti appartenenti al noto team Scacchi sono saliti sul ring dell’Asd reatina per partecipare allo stage tenuto dal maestro Michele Aloi, coordinatore di Rieti e provincia per la Federkombat in vista dell’evento in cui e partecipano 5 continenti e 62 nazioni. Con loro si è allenato Enrico Giordani atleta che si sta già imponendo sulla scena nazionale.

«Sono felice di aver tenuto questo stage con questi atleti formidabili – commenta il maestro Aloi – Questo è il primo di molti eventi che vedranno Rieti protagonista, per il 2023 è previsto un titolo italiano pro ed il primo trofeo Città di Rieti».