RIETI - Segnare il gol-partita a poche ore di distanza dal matrimonio? Non è da tutti, ma a Mario Monaco di Monaco è riuscito alla perfezione. L'ex attaccante del Rieti, che da quest'anno difende i colori dei Babadook & Friends neopomosso in Promozione, dopo aver detto "sì" a sua moglie Roberta nel pomeriggio di sabato 7 settembre, questa mattina ha svestito i panni della festa, andata in scena a Montopoli nella splendida locatio di Villa Colonnetta Giardini & Roseti, ha indossato maglietta a pantaloncini ottenendo una maglia da titolare dal tecnico Costantino Fabiani ricompensando la sua fiducia realizzando il gol che ha permesso alla sua nuova squadra di violare il campo del Vicovaro consentendo ai Babadook di brindare con una vittoria l'esordio in campionato. Un.... gol dopo l'altro verrebbe da dire, ma quando sei "bomber" lo sei in ogni cosa che fai: in campo così come nella vita di tutti i giorni.