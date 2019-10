© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mompeo, un paese di 500 abitanti che vanta una banda musicale di circa una trentina di strumentisti. Nel 2012 ha festeggiato 100 anni di storia, nello stesso anno a Toffia viene ricostituita l’Associazione banda musicale, le cui origini risalgono al lontano 1884. Entrambe le bande sono dirette magistralmente dal Maestro Marcello Ciccone.In questi giorni queste due realtà si sono “fuse” in un unico complesso bandistico di ben 40 elementi fra fiati e percussioni per partecipare al “20th International Musical Bands, Majorettes & Folk Group Festival” a Malgrat de Mar, Barcellona - Costa Brava - Spagna 8 - 13 ottobre 2019.Per Mompeo non è stata la prima esperienza al di fuori dei confini regionali: come non ricordare la presenza al Salone del Viaggiatore - fiera del turismo di Lugano nel 2010 o quando nel 2012 è stata l’orchestra che ha allietato la "12ª Conferenza sulla sostenibilità UIC" organizzata dall’International Union of Railways e da Ferrovie dello Stato Italiane. In Spagna la “Banda Musicale di Mompeo e Toffia”, ha portato la propria musica al di fuori dei confini territoriali, si è misurata con altre realtà, altri paesi.Un’esperienza che ciascun musicante porterà nel cuore, perché la banda seppur composta da un insieme di persone diversissime per età, cultura, opinioni, preparazione e gusti musicali, generazioni e realtà diverse, (studenti, madri e padri di famiglia, nonni, ragazzi, lavoratori in professioni varie e diverse, pensionati), è prima di tutto un gruppo di amici che amano condividere tempo ed esperienze.«Non potevo mancare a questo evento - ha dichiarato il sindaco - sono una sostenitrice della banda, ex musicante ed ex majorettes. È stato molto emozionante vederla sfilare ed esibirsi in un’altra Nazione. Bravi i Musicisti che si sono impegnati con volontà e sacrificio, i Presidenti per la loro dedizione e complimenti al Maestro per il lavoro che sta svolgendo, posso sicuramente affermare che i cittadini di Mompeo e Toffia sono orgogliosi di tutti voi», ha detto il sindaco Michela Cortegiani.