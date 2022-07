La Bf Sport ingaggia il portiere del '97 Mirko Brunetti, ex Francavilla, Recanatese e Angolana

RIETI - Mirko Brunetti è il nuovo portiere della Bf Sport. Il giovane classe 1997 difenderà i pali dei gialloneri nella prossima stagione. Insieme al 2005 Castrucci l’estremo reparto difensivo dei reatini è completo. Porta che sarà quindi difesa da due ottimi giovani allenati da un preparatore sopra le righe come Giovanni “Gianni” Bianchetti che ha già allenato Brunetti al Campitello, solo per pochi mesi prima del suo ritiro. Mirko che tornerà infatti a mettere gli scarpini dopo due anni, lui che aveva deciso di chiudere per dedicarsi al lavoro. Oggi è di nuovo un giocatore grazie all’ottimo rapporto con il vice presidente Matteo Zepponi che già da qualche anno era nel tentavo di convincere il giovane.

La nota del club

Mirko Brunetti è un nuovo giocatore del BF Sport Rieti. Il portiere classe 1997 nella mattinata odierna ha firmato un accordo per la stagione 2022/23.

Brunetti è nato a Savoia il 19 gennaio 1997. Inizia la sua carriera da calciatore nei pulcini del Football Club Rieti fino ad arrivare, nel 2015, alla Almas Roma. Poi le esperienze con Francavilla, Recanatese e Angolana Renato Curi nel 2017.

«Sono contento di tornare sui campi da calcio dopo tre anni di stop e farlo sopratutto qui. Non potevo dire di no alla chiamata del vicepresidente, con cui condivido un’amicizia dai tempi dei pulcini con il Football Club Rieti».