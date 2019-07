Ultimo aggiornamento: 10:32

RIETI - Mirco Gerli conclude cinque anni al Passo Corese. L'esterno d'attacco classe ’92 è diretto in un'altra società, il Fiano Romano che l'ha ufficializzato proprio stamattina, sabato 13 luglio, e affronterà la squadra del suo paese in un derby pieno di significati ed emozioni. Nel suo ultimo anno, a segno solo due volte, prova il riscatto.«Ho iniziato all’età di 17 anni con la Fontenuovese in Eccellenza. Negli anni successivi sono passato a La Sabina per tre anni, il primo in Eccellenza mentre i restanti due in Promozione. Terminata questa avventura sono passato al Passo Corese in Prima categoria quando abbiamo vinto il campionato. Ho indossato la casacca bianconera anche i restanti anni a seguire in cui abbiamo fatto ovviamente la Promozione e poi di nuovo la Prima per due anni. La seconda stagione di Prima abbiamo vinto nuovamente il campionato e siamo saliti in Promozione nell’anno appena trascorso. Ho giocato con il Passo Corese per stagioni».«Sono stato sempre molto bene essendo anche la squadra del mio paese. Negli anni passati ho incontrato molte persone e molti amici che mi hanno fatto sentire ancora meglio».«Sicuramente alla Fontenuovese , avevo quasi 18 anni e stare in Eccellenza non capita a tutti. La squadra era inoltre composta da molti elementi che col calcio avevano tanto a che fare tra serie D e Eccellenza. A livello di squadra questa è stata la soddisfazione più bella. Quella più soddisfacente a livello personale è stato però il terzo anno al Passo Corese, nonostante venivamo da una retrocessione. In quella stagione ho realizzato 18 reti».«Tra tutti Bebbo Fontinovi e Patrik Giannetti. A livello di estro e come figura di giocatori erano indiscutibili soprattutto per quella categoria. Giannetti nonostante avesse giocato solo in Eccellenza, poteva fare molto di più mentre Fontinovi credo abbia giocato anche in serie D».«Quando siamo partiti per la preparazione, le aspettative non erano buone. Nessuno pensava di poter disputare un campionato come quello che poi si è visto e in cui ci siamo salvati in maniera molto tranquilla. Saremmo potuti arrivare più in alto ma il risultato era quello che ci eravamo prefissati».«Tra le difficoltà forse gli infortuni e le squalifiche. Diciamo che per tutta l’annata è mancato qualche elemento. Fuori casa inoltre non riuscivamo a raccogliere i punti che desideravamo. Tre le soddisfazioni più belle è sicuramente la vittoria in casa sul Palestrina».«Ottimo con tutti, sono una persona abbastanza equilibrata, aperta al dialogo e tranquilla. Col mister ho un buonissimo rapporto sia a livello di allenatore che come persona al di fuori dal campo e questo volevo sottolinearlo».«Purtroppo il mio futuro sarà lontano dal Passo Corese, non abbiamo trovato l'accordo con la società da ambo le parti e abbiamo deciso di interrompere. Mi dispiace lasciare il Passo Corese, ho dato tanto per questa maglia negli anni e come ripeto è sempre la squadra del mio paese».