RIETI - Un minuto di silenzio lungo e profondo, non sarà lo Staples Center, ma anche al PalaCordoni di Piazzale Leoni, si respira Kobe Bryant in ogni angolo. Dagli articoli di giornale alla gigantografia, la palestra dei primi palleggi non l'ha certo dimenticato e oggi, 29 gennaio, ha omaggiato il campione con un minuto di silenzio ricco di commozione. Si gioca La ForestaSmall-Todi, sfida valida per il campionato Under 16 Gold: con le squadre schierate, ci sono anche i tecnici della Foresta Paolo Di Fazi e Gioacchino Fusacchia, quest'ultimo il coach di Kobe bambino a Rieti, gli arbitri Bolletta e Lorenzoni, mentre al centro del campo ci sono i ragazzi della Foresta con la casacca 24 dei Lakers e la maglia amarantoceleste di papà Joe. Ultimo aggiornamento: 21:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA