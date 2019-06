RIETI - Rintracciata dagli uomini della squadra volante della Questura di Rieti una minore che si era allontanata da casa. Abilità investigative, fiuto ed esperienza hanno permesso di concludere con un lieto fine la vicenda di una minorenne reatina di cui si erano perse le tracce.



La giovane era uscita di casa la mattina di sabato senza poi fare ritorno. Circostanza che ha subito messo in allarme i genitori che si sono rivolti alla polizia anche perché non si erano mai verificati in precedenza episodi del genere.



IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, LUNEDI' 10 GIUGNO © RIPRODUZIONE RISERVATA