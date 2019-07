RIETI - Si è chiusa ieri mattina a Posta la manifestazione "Mini Velino". Dal 15 al 19 luglio una cinquantina di ragazzi tra i 7 ed i 14 anni, presso la sede della Comunità Montana, hanno potuto sperimentare il gioco di ruolo in una vera e propria città in miniatura. Dalla banca all’anagrafe riprodotte molte strutture di una città moderna come: il giornalino, il bar, la biblioteca, l’ufficio di mediazione, il giardinorto, il laboratorio di arte ed artigianato, la radio, uno spazio dedicato agli animali e il consiglio comunale con sindaco, assessori e consiglieri.



Ieri, i bambini hanno accolto genitori e nonni nella città dei ragazzi: Cristiano, il sindaco di Mini Velino ha ricevuto il presidente della Comunità Montana del Velino Luigi Rodriquez, il sindaco di Borbona Maria Antonietta di Gaspare e il vice sindaco di Posta Marcello Etrusco. Presente anche il sindaco di Villa Carcina (Brescia) Moris Cadei con i membri dell’Associazione Aiutiamo onlus che hanno fatto una donazione alla città dei bambini, l’avvocato Donato Di Campli (Commissione CNF progetti di educazione alla legalità) e Stefania Mariantoni, Coordinatrice dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario Rieti 5. I bambini hanno donato un quadro disegnato da loro, al presidente Rodriquez e dei vasi decorati ai rappresentanti istituzionali intervenuti.

La manifestazione, promossa dalla Comunità Montana del Velino con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio dell’ASL Rieti ha visto la stretta collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, che si occupato della realizzazione di incontri formativi con i ragazzi e ha curato i rapporti con “Mini Bolzano”, manifestazione giunta alla 17^ edizione, che ha fornito competenze e suggerimenti; a curare le attività a Posta, l’avvocato Alessandra Tilli, referente territoriale del Consiglio Nazionale Forense per Minivelino.

Presente in questi giorni anche Laura Sedda di VKE Bolzano che ha visitato le strutture e fornito preziosi consigli. L’organizzazione logistica, iniziata nei mesi scorsi, è stata curata dalla équipe multidisciplinare del servizio socio psico educativo della Comunità Montana, gestito dalla Cooperativa Prossimità, coordinato da Simone Fierro e con il Servizio Civile Nazionale.

Visto il successo e l'importante esperienza di cittadinanza attiva, i partecipanti si sono dati appuntamento al prossimo anno per quello che vuole diventare un appuntamento fisso della Comunità Montana del Velino.

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA