RIETI - Atti persecutori così invasivi da portare la vittima a un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a mutare le proprie abitudini di vita fino a temere per la propria incolumità e quella dei suoi familiari.



Due anni – pena patteggiata – nei confronti di un 23enne sabino che non aveva accettato la fine della relazione con la ex, la 22enne reatina C.E.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, DOMENICA 1 MARZO © RIPRODUZIONE RISERVATA