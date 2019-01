Rieti, il 16 maggio torna la Mille Miglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La corsa più bella del mondo torna in città. L’appuntamento per Rieti con il passaggio della 37esima edizione della Mille Miglia 2019 è infatti per il prossimo 16 maggio, quando il capoluogo reatino sarà nuovamente tappa di passaggio di bolidi d’epoca e vips al volante, nella seconda delle quattro giornate della classica di regolarità che partirà da Brescia il 15 e taglierà il traguardo nella città lombarda il 18.Un ritorno di fiamma per l’evento automobilistico più amato dai reatini insieme alla Coppa Carotti, che l’Aci Rieti è riuscito nuovamente ad aggiudicarsi per il 2019, dopo lo stop del 2018 e l’ultimo passaggio nel 2017 quando, come ogni anno, auto storiche e macchine del tributo Ferrari e Mercedes attraversarono le principali vie della città e del centro storico, contornate da strade traboccanti di appassionati.Una tradizione che la città non ha mai smesso di ripetere e voluto anche quando il passaggio in città della corsa più bella del mondo non sembrava affatto confermato. Come, forse, si era rischiato nel 2017: poi tutto, però, si era aggiustato e anche due anni fa Rieti, ricordando lo scomparso vicepresidente dell'Aci Rieti Franco Allegri – che, nella sua carriera, per portare la Mille Miglia in città si era sempre speso moltissimo - aveva avuto di nuovo il suo pomeriggio a base di storia automobilistica. E così, di nuovo, sarà anche nel 2019.