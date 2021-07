Migliorano le condizioni di Valerio Pasquetti: respira autonomamente. Il fratello: «Che spavento, ma grazie a chi gli è vicino»

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:55

RIETI - Migliorano gradualmente le condizioni di salute di Valerio Pasquetti, giornalista di Sabinia Tv, nonché professore di Diritto e vice preside dell'Istituto tecnico commerciale di Rieti, che domenica pomeriggio mentre era in sella alla sua bicicletta da corsa è caduto a terra - molto presumibilmente colto da malore - riportando un trauma cranico e un trauma toracico per i quali si è reso necessario il trasporto al Policlinico Gemelli di Roma in eliambulanza.

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, cade dalla bici e batte la testa: il giornalista Valerio...

Il bollettino medico. «Valerio è ancora monitorato in terapia intensiva - spiega Francesco Saverio Pasquetti, fratello di Valerio - ma è stato estubato ed è in respiro spontaneo valido. Non ha deficit di alcun genere ai quattro arti, ma è molto agitato e confuso per effetto del trauma cranico. Ieri sera ha ripetuto la Tac e il focolaio contusivo è un po' aumentato, ma non al punto da destare preoccupazione».

La ricostruzione dell'incidente. Come raccontato già ieri, alle 13 di domenica Valerio Pasquetti, 59 anni, assiduo frequentatore dei percorsi montani da scalare in bicicletta, è uscito di casa in direzione Fontecerro. Ma è lì che qualcosa non è andato per il verso giusto ed è sempre lì che un vigile del fuoco lo ha trovato riverso a terra in stato confusionale e con una serie di escoriazioni in varie parti del corpo.

Sul posto una pattuglia del Carabinieri di Casperia, che una volta prestate le prime cure, hanno allertato il 118 che ha immediatamente mandato l'eliambulanza. Dal Policlinico poi è stata avvertita la famiglia che, nel frattempo, cercava di capire cosa fosse accaduto a Valerio, preoccupata del suo mancato rientro a casa. «Sono stati momenti terribili - racconta Francesco Saverio Pasquetti - da sentirsi male, perché quando ti chiama il rianimatore, sapendo che Valerio stesse semplicemente facendo un giro in bici, non riesci a realizzare cosa sta accadendo. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri di Caspera, ma crediamo si sia trattato di un malore, un colpo di calore, qualcosa di simile, perché la bicicletta è stata ritrovata intatta, senza alcun segno di urti».

Il ringraziamento. Dalla tarda serata di domenica, in tanti sui social, hanno voluto manifestare affetto e vicinanza al professor Pasquetti, figlio di Ottorino Pasquetti e nipote di Attilio, due figure iconiche per il giornalismo e lo sport a tinte amarantoceleste.

«A loro tutti - conclude Francesco Saverio - un grazie enorme, sono stati tutti commoventi, a cominciare dal presidente della Sebastiani Roberto Pietropaoli, un uomo dal cuore grande. Non appena avremo modo di incontrare Valerio, che non vediamo praticamente dal momento del ricovero, gli riporteremo tutti questi attestati di stima. Per il momento, a nome suo e a nome di Alessia e dei figli, vi ringrazio e vi abbraccio tutti».