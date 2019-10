RIETI - In un’azienda in cui l’età media dei quasi 50 dipendenti è di 32 anni dire che si respira futuro può suonare banale e scontato, ma fotografa bene una realtà dinamica e agile che ha tra i tanti meriti quello di proiettare l’imprenditoria di Rieti a livello internazionale.



Merito di una visione concreta che ha fatto della Microdos, fondata dal 2006 dal reatino Alessandro Mostarda (foto), una della realtà più solide della “dosing pump valley” reatina. Oltre il 70% per cento del fatturato è realizzato all’estero e l’azienda è presente in più di 50 Paesi: nel 2016 i ricavi erano di 6,5 milioni di euro, lo scorso anno hanno raggiunto 11,2 milioni.



