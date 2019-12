RIETI - Monte San Giovanni in lutto. Dopo una lunga malattia, all'età di 75 anni, presso il policlino Gemelli di Roma, è venuto a mancare Michele Ciccopaoli.



Nativo del piccolo centro reatino - dove era molto conosciuto e stimato per la sua instancabile attività di sostegno e per il suo impegno sociale - Ciccopaoli era il titolare di una elegante gioielleria nel centro di Roma, la cui gestione lo aveva parzialmente allontanato da Monte San Giovanni ma dove ogni fine settimana faceva puntualmente riotrno tra la sua gente e quei luoghi che tanto amava.



Una figura che tutti ricordano come elegante, disponibile con tutti e goliardica. Ciccopaoli lascia una figlia, Giada. Domani alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte San Giovanni saranno celebrati i funerali. Ultimo aggiornamento: 17:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA