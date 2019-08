Metronotte si ribalta con l'auto di servizio

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina in via Leonardo Da Vinci, all'altezza del Nucleo Industriale, a causa di un incidente stradale accorso tra due autovetture.



Arrivati perentoriamente in posto i Pompieri Sabini hanno dovuto liberare dalle lamiere contorte il Metronotte di Turno, che per cause in via di accertamento, dopo lo scontro tra le due auto, si era ribaltato con la propria vettura di servizio.



Sul posto per i rilievi le forze dell'ordine ed i Sanitari del 118 che hanno trasportato la persona al nosocomio cittadino per le cure del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA