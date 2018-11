RIETI - Nuova alalerta meteo in tutta la provincia. L'ha diramata il Centro funzionale regionale che ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità di codice giallo per rischio idrogeologico, a causa di temporali aper precipitazioni previste dalla tarda mattinata di ddomenica 4 novembre e per le successive 24-36 ore sul'appennino di Rieti



L'allarme è stato poi ufficializzato dalla Protezione civile del Lazio.



Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimentoalla Sala operativa permanente al numero 803.555. © RIPRODUZIONE RISERVATA