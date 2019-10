© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Caos e tensione alle stelle oggi in via Garibaldi con oltre una cinquantina di genitori che si sono dati appuntamento in via Garibaldi nella sede del «Merkatino del libro usato 2019» per richiedere - secondo quanto appreso - i soldi spettanti dalla vendita dei libri usati dei propri figli e a oggi non ancora ricevuti nonostante diverse promesse e posticipi.Decisivo e risolutivo l'intervento del personale della squadra Volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che ha intavolato una lunga mediazione, stemperando la situazione venutasi a creare fino a riuscire a riportare la calma in strada ma non nelle case dei genitori degli studenti che attendono ancora i soldi delle vendite dei libri usati.L'associazione si sarebbe giustificata, adducendo di aver subito nei giorni scorsi un furto nella sede che avrebbe comportato la perdita di 14mila euro.