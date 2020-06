Rieti, Npc pronta a ripartire da Rossi, Zucca e Fumagalli, sfuma Gay. Napoli e Scafati sembrano avere un altro passo

RIETI - Come annunciato dal presidente Cattani nella conferenza stampa di sabato, in settimana la Npc comincerà a sondare attivamente il mercato con le prime offerte. Per la guida tecnica, è ai dettagli il rinnovo di Alessandro Rossi, mentre sul piano del roster la società è pronta a virare sulle conferme di Fumagalli e Zucca, già in possesso di un accordo per la prossima stagione. Facile che si arrivi anche al rinnovo per Passera, mentre per quanto riguarda i volti nuovi, è ufficialmente sfumato Flavio Gay, accostato per diverso tempo proprio alla Npc, è approdato all’Orlandina, che ha messo a segno anche il primo americano: la guardia americana Jordan Floyd, alla prima esperienza oltreoceano.

Ma tra le avversarie della Npc, le più agguerrite e attive sul mercato restano Napoli e Scafati. Il club partenopeo sta mettendo a disposizione del riconfermato Sacripanti una vera e propria corazzata: oltre alle conferme di Sandri, Monaldi e Iannuzzi, gli acquisti di Marini e Lombardi, tra gli esterni la Gevi Napoli si regala il colpo Josh Mayo, playmaker fuori portata per il campionato di A2. A buon punto per la costruzione del roster anche Scafati, che dopo il ritorno in panchina di Finelli si è mossa bene con le conferme di Contento, Portannese, Rossato e Markovic, gli ingaggi dei lunghi Benvenuti e Cucci, l’esterno Sergio, gli under Sabbatino e Vultur, in attesa di due americani di spessore, dopo il no dell’ex Rieti Cannon.

Un’altra formazione che dovrebbe ritrovarsi nel cammino della Npc è Pistoia, che dopo il ricollocamento in A2 si è immediatamente assicurata il ritorno di Lorenzo Saccagi, le ultime due stagioni a Biella, va a rinforzare il pacchetto esterni del club toscano, dove ci sarà spazio anche per l’ex Rieti Della Rosa.

