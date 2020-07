Rieti, si aspetta solo l'ufficialità per il ritorno alla Npc di Tommasini e per l'ingaggio di Sanguinetti, si rivede anche Ponziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Doppio colpo in vista per la Npc, in dirittura d’arrivo le trattative con Sanguinetti e Tommasini. Un’operazione che regalerebbe al pacchetto esterni di coach Rossi affidabilità ed esperienza: oltre al ritorno di Tommasini, il club pare deciso su Giacomo Sanguinetti (1990), scuola Fortitudo Bologna, nell’ultimo anno e mezzo nella massima serie sotto gli ordini del ct Sacchetti, mentre in A2 ha ben figurato specialmente tra Piacentina, Assigeco e Siena.Con l’approdo del duo Sanguinetti-Tommasini, Fumagalli potrebbe essere spedito con la formula del prestito in serie B, dove il club è pronta a pescare Riziero Ponziani. Già a Rieti tra il 2013 e il 2016, Ponziani andrebbe ad occupare la seconda casella nel reparto lunghi amarantoceleste, c'è già Zucca, almeno che le due parti si separino. Tra le altre piste, si seguono con attenzione anche De Laurentiis e Pullazi, ma per entrambi c'è da fare i conti con la concorrenza degli altri club di A2.L’ex Npc, JJ Frazier è in procinto di tornare a Treviglio, già in maglia biancoblù nella stagione 2017/2018. Trapani ci prova per Powell, ala-centro ex Udine, Treviso e Montegranaro, mentre Latina tra gli esterni potrebbe aggiungere Aristide Mouhaha, lo scorso anno era a Roseto. Ad Est, Verona conferma l’ex Rieti Bobby Jones, a Forlì è ufficiale il reatino Rodriguez. Tra le più attive c’è sempre Piacenza, che ufficializza il primo americano: la guardia Tobin Carberry.