Rieti, Npc studia Taylor ed Easley: chi la spunterà per ricoprire il ruolo di ala forte? Under: l'ala Dincic prende quota

RIETI - Raggiunti gli accordi con Pepper e De Laurentiis (si aspetta la loro ufficializzazione), la Npc Rieti lavora per completare il quintetto titolare con l'innesto dell'ala forte americana.Due i nomi principali finiti sul taccuino del diesse Martini: Steve Taylor Jr, lungo di 206 cm per 107 kg, lo scorso anno 15.6 punti di media a partita con la maglia dell'Ebk Roma, si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche del quintetto ideale in testa a coach Rossi, portando con se un bel mix di talento ed esplosività. Inoltre l'ex Roma, andrebbe a rafforzare una squadra già forte fisicamente e che con l'innesto di Taylor potrebbe presentarsi altamente competitiva fin dai nastri di partenza. L'altro nome è Tony Easley: giocatore versatile e di lunga militanza in Italia, dove tra A e A2 ha sempre fatto bene e proprio per questo le formazioni sulle sue tracce sono già diverse. I tifosi reatini lo ricordano lo scorso febbraio in maglia Agrigento.Intanto il club reatino resta attivo anche sul fronte under: dove spunta il nome dell'ala Nemanja Dincic, serbo ma di formazione italiana, lo scorso anno si è diviso tra Napoli e Roseto, ma ha già calcato i parquet di A2 anche con le maglie di Casalpusterlengo, Piacenza e Treviglio.Inizia una nuova era a Torino, c'è la nuova cordata turca, guidata dall'ex coach di Siena e Fortitudo Ergin Ataman e per il club piemontese torna in ballo il ripescaggio in serie A. I primi volti della Stella Azzurra saranno il play Cipolla e l'ala croata Menalo, lo scorso anno era a Roseto. Dopo la conferma della permanenza in A2, Biella lavora sui ritorni di Marco Laganà e Tommaso Raspino, ma tra i punti fermi del gruppo degli italiani a disposizione di Galbiati ci sono anche Pollone, Barbante e Bertetti. Ad Est. Chieti firma Pendarvis Williams, ex Agrigento e Virtus Bologna, ai dettagli con Piacenza c'è invece Guariglia.