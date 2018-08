di Christian Diociaiuti

RIETI – Arriva la proroga. Il commissario Fabbricini ha accolto la richiesta di Gravina di allungare la finestra di mercato al 31 agosto, visto lo slittamento dell’inizio del campionato al 16 settembre. Si legge nella nota Figc: «Il Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dall’Associazione Italiana Calciatori (Aic) in ordine alla proroga dei termini di tesseramento per le società di Serie C, concede ai club di effettuare acquisti e cessioni di calciatori non provenienti da federazioni estere fino alle ore 20 di venerdì 31 agosto».



Dunque, ancora una settimana per il Rieti per chiudere le trattative messe in piedi. La deadline imposta per oggi, si sposta di sette giorni. Il Rieti continua le trattative e punta ad altre ufficializzazioni, mentre l’indirizzo appare evidente: giovani ma con alle spalle esperienze importanti. Non 35enni pronti a chiudere la carriera, piuttosto rampanti da valorizzare e piazzare ai piani alti, a margine di un campionato che punta alla salvezza. Manca solo l’ufficialità per Pepe e Diarra. Difensore centrale e mediano sembra siano prossimi all’annuncio, così come altri giocatori ormai in forza al Rieti da tempo e in attesa del transfer. Tra i più promettenti c’è l’ateniese Thomas Vasiliou, attaccante che può giocare centrale o esterno e che già ha fatto bene nei test in cui ha giocato.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA