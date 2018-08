di Christian Diociaiuti

RIETI - Campionato al via il 15-16 settembre, su io sipario sui calendari e sui gironi l'8 settembre. È la radiografia dell'inizio di stagione della Serie C e del Rieti. E il mercato? La Lega oggi chiederà in Figc se è possibile avere una proroga visti questi slittamenti: al momento la scadenza è sabato, ma potrebbe protrarsi al 31.



Nel frattempo il diesse Mpasinkatu si muove nelle trattative. Ai tre già in ballo da giorni (La Camera sulla mediana, Sforzini e Ciotola davanti) si aggiunge il mediano maliano-francese, ex Torino, Boubakary Diarra. Nato nel 1993, può all’occorrenza giocare anche largo sulla mediana. Vanta 93 presenze a 4 reti nella Segunda Liga portoghese e quasi 50 con la Primavera italiana.



Oltre al Torino, per lui esperienze con Bra, Kruoja (Lituania), Covilha, Tondela (ultima maglia vestita) nonché due presenze con il Mali Under 20. E nella schiera dei giocatori con parenti famosi nel Rieti (Carrasco e Kean), si aggiunge anche Diarra, cugino di Lassana del Psg e anche lui mediano (33 anni) e con un trascorso anche nel Real Madrid e nel Chelsea oltre che nel Marsiglia, negli Emirati Arabi e in Russia.

