Rieti, la Npc stringe i tempi per riavere Tommasini al PalaSojourner: Rossi punta sulla voglia di riscatto

RIETI - Un quintetto solido ed affidabile, con giocatori che sposino appieno il progetto tecnico: è questo l'obiettivo dichiarato di coach Rossi, che per la nuova Npc vorrà solo gente fortemente motivata. Anche in cerca di riscatto, come è stato per molti già nelle precedenti stagioni e per questo il profilo di Claudio Tommasini potrebbe rivelarsi perfetto: il coach conosce le sue caratteristiche e l'esperto playmaker andrebbe a ricoprire un ruolo che è già stato suo in passato, dopo annate non troppo esaltanti. Al suo fianco è quasi fatta per la conferma di Stefanelli, c'è l'offerta del club, con l'esterno toscano che avrebbe così un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di coach Rossi. Nel reparto lunghi sfuma definitivamente il sogno Chiarastella, confermato assieme a coach Cagnardi in serie B ad Agrigento.

Le altre

Il primo americano di Scafati è l'ex Cantù Charles Thomas, già in grado di fare la differenza in A2 tra Legnano e Ravenna, dalla quale il club campano ha già prelevato Marino e Sergio. Altro rinforzo a Pistoia, che raggiunge l'accordo con Poletti, in uscita da Verona. Ancora attiva Tortona, che dopo l'accordo con Cannon, si aggiudica anche Gazzotti. Anche la JB Monferrato continua la propria campagna di rafforzamento con l'innesto di Donzelli: il lungo che lo scorso anno era a Biella, si è legato al club piemontese per le prossime due stagioni sportive.

