Ultimo aggiornamento: 13:43

RIETI - Il primo colpo di mercato del Rieti sta per chiudersi: la società è ad un passo dal camerunense con passaporto francese Steve Leo Beleck A'Beka, attaccante classe '93, con un trascorso nell'Aek Atene (2011/2012), ma anche in Premier con il Watford. Il camerunense, attualmente svincolato, vanta già esperienze nel calcio italiano: dopo aver vestito la maglia dell'Udinese e quella della Fiorentina (senza fortuna), nell'estate del 2014 è approdato al Crotone dove ha collezionato 12 presenze e un gol. A gennaio trasferito a Mantova ha totalizzato 11 presenze e 2 gol. L'anno successivo si è accasato in Romania ed ha vestito la maglia del Cluj (prossimi avversari della Lazio in Europa League), ma in 25 apparizioni solo 4 marcature. Reduce dal biennio turco con il Balikesirspor (31 presenze, 5 gol) ora tenterà l'avventura in amarantoceleste. Quasi 1,90 d'altezza, per 80 chilogrammi, Belek A'Beka è il classico attaccante d'area di rigore.Da una punta all'altra, perché il "giallo" Gondo si sta per risolvere con un prestito alla Salernitana e potrebbe essere questo l'attaccante che cerca Ventura per rinforzare il reparto avanzato. In queste ore allo Sheraton di Milano si tratta ad oltranza: l'ivoriano non gradisce la destinazione Catanzaro, vorrebbe accasarsi a Gubbio, ma c'è un braccio di ferro in corso. Se dovesse restare in granata (firmerebbe un quadriennale addirittura) ritroverebbe Fabio Maistro, che ha già conquistato le grazie dell'ex ct della Nazionale azzurra.