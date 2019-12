© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra le reatine militanti in Promozione il mercato continua a portare qualche novità: sempre attiva la Bf Sport, mentre il Passo Corese solo in uscita. Nulla di concreto al momento per Cantalice e Amatrice. Intanto le romane continuano a migliorare le loro rose: il colpo più importante arriva dal Vicovaro che conferma l’arrivo del bomber Giulio Pangallozzi dal Fiano Romano.In casa giallonera arriva il secondo colpo invernale: dal Cantalice ecco il classe ’99 Gianmarco Laurenti. Esterno di attacco, ha militato nelle giovanili di Juventus, Empoli, Sangiustese per poi esordire col Flaminia in serie D. Dal Cantalice, dove ha trovato poco spazio, passa alla Bf Sport alla corte del tecnico Andrea Rogai.In casa coresina, la rosa al momento sembra non aver bisogno di cambiamenti. In uscita c’è Gianluca delle Fave, attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Rieti e dopo aver indossato la casacca del Passo Corese, passa al Mideporte Colle Salario (Prima categoria).