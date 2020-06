Rieti, Masciadri-Fattori-Mobio: chi approderà alla Npc? Intanto Scafati diventa sempre più forte, Rodriguez verso Forlì

RIETI - La base su cui ripartirà la nuova Npc, salvo ripensamenti degli interessati, sarà costituita dalla coppia Passera-Stefanelli. L’idea per il quintetto amarantoceleste è di spostare proprio l’esterno toscano al fianco dell’esperto playmaker, per poi puntare su un’ala piccola americana di spessore e virare tra i lunghi su un centro americano e un lungo italiano nello spot di ‘4’. Il sogno resta Chiarastella, ma piacciono anche Masciadri, Fattori e Mobio, tutti in uscita dai rispettivi club. Chiaro quindi che l'assetto del quintetto per la prossima stagione dipenderà molto dalle conferme di Passera e Stefanelli, che non sono affatto scontate: su play di Varese c'è anche Latina, mentre Stefanelli è già stato sondato da diversi club, Orzinuovi in primis.

Le altre

Chi continua la propria campagna di rafforzamento è Scafati, che saluta Contento (approdato a San Severo) e Markovic, e in entrata mette a segno il colpo Tommaso Marino: tra gli italiani più validi dell'intera A2, nell'ultimo anno e mezzo ha fatto le fortune di Ravenna. Trapani dopo la conferma del tecnico Parente, prolunga anche con Corbett ed ora attende anche la firma di Renzi. Nel girone Est attive Ravenna e Forlì: l'OraSi si aggiudica DeNegri da Casale Monferrato, l'ex Fortitudo Cinciarini e Oxilia da Forlì, che nel frattempo ha confermato Bruttini, Giachetti, Rush e Campori, mentre tra i volti nuovi attende il reatino Rodriguez e Bolpin da Latina.

La nuova serie A2

Quasi certa la rinuncia di Verona per la serie A, sono 26 attualmente le squadre certe della partecipazioni alla prossima A2. Probabile la conferma di 28 club, come nella passata edizione, restano così alla finestra per un posto in A2 Rimini e Cento.

