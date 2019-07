© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La sessione estiva di mercato è entrata nel vivo e già sono tante le formazioni che hanno messo a segno i primi colpi di mercato. Tra le avversarie della Npc più attive c'è Napoli, fresca dell'acquisizione del titolo di Legnano: i partenopei potranno contare su Sherrod, in arrivo da Roseto, e la stella Roderick, vera colpo di una campagna acquisti, che potrebbe portare in Campania anche Daniele Sandri, fresco di vittoria del campionato con la Virtus.Si sono mosse in anticipo Latina e Trapani, che hanno messo a segno una serie di acquisti: i pontini dopo aver rinnovato la fiducia a coach Gramenzi e prolungato l'accordo con Cassese, per la prossima stagione potranno contare sugli esperti Pepper e Musso, mentre gli altri tre volti nuovi sono il play Romeo, Raucci e Di Ianni.Attivissima la Pallacanestro Trapani, alla corte di coach Parente e capitan Renzi, sono arrivati la point guard Corbett, già con diversi trascorsi importanti in Italia, l'ex Npc Bonacini, la guardia Gabriele Spizzichini da Tortona, mentre è stata resa ieri l'ufficialità di Alessandro Amici in maglia granata.Addii pesanti in casa Tortona, salutano il Derthona Basket Alibegovic, diretto nella nuova realtà torinese, mentre Klaudio Ndoja è un nuovo giocatore di Forlì, percorso inverso per De Laurentiis, nuovo giocatore bianconero, le altre novità sono Mascolo, Pullazi e Cepic. La Reale Mutua Torino affidata la guida tecnica a Demis Cavina, si è assicurata le prestazioni di Cappelletti, Toscano, Diop, Cassar e il ritorno di Mirza Alibegovic in maglia gialloblù.A Casale dopo l'acquisto di Simone Tomasini, è tempo di conferme, oltre Martinoni, resteranno in maglia Junior Cesana e Battistini, termina invece l'avventura di Pinkins in Piemonte. Ancora nessun volto nuovo nel roster biellese, che festeggiato il venticinquennale del club e presentato il nuovo coach, Paolo Galbiati, ha ufficializzato il ritorno di Massone.L'Orlandina, grande protagonista della passata stagione, ha salutato Mei e Bruttini, forse rimpiazzato da Iannuzzi, nuova avventura anche per Trinche, estesi i contratti di Mobio e Bellan. Finita l'era Ciani, la nuova Agrigento di coach Cagnardi, riparte da Pepe, ufficiale il ritorno in Italia di Giovanni De Nicolao dopo tre anni in Ncaa, prelevato anche l'Under Mouhaha, c'è da sciogliere il nodo Evangelisti.Confermato Luciano Nunzi sulla panchina dell'Eurobasket, la formazione capitolina finora dispone di Fanti e Giovanni Fattori, arrivato da Bergamo, si lavora su Viglianisi. Ancora tutto fermo per il Bergamo Basket, dopo l'esaltante cammino della scorsa stagione la società orobica deve scegliere il nuovo tecnico, il favorito per la corsa alla panchina lombarda è Marco Calvani.L'altra semifinalista la Remer Treviglio, il colpo più importante finora l'ha piazzato in panchina, siglando un nuovo accordo, stavolta fino al 2022 con coach Vertemati. Confermato anche Jacopo Borra, salto di categoria per capitan Pecchia, dal prossimo anno a Cantù.Primi movimenti di mercato anche per la neopromossa Urania Milano, vicina all'accordo con Gherardo Sabatini. Scelto il nuovo coach a Scafati, sarà Giulio Griccioli, per lui un biennale. Tra le prime mosse di mercato i ritorni di Crow e Luposor, con loro anche l'ex Rieti JJ Frazier.